EUA: Ryan ataca política externa de Obama em debate O debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden e o congressista republicano Paul Ryan, começou na noite desta quinta-feira versando sobre temas de política externa, especialmente sobre o ataque contra o Consulado dos EUA em Benghazi, no leste da Líbia, no qual foram mortos o embaixador dos EUA no país magrebino, Christopher Stevens, e outros três americanos. A mediadora do debate, a jornalista Martha Raddatz, começou perguntando se a destruição do consulado e as mortes dos diplomatas foram um fracasso da inteligência dos EUA. Ryan disse que sim e desfechou um ataque forte à política externa de Barack Obama. Biden disse que os EUA "encontrarão e levarão os homens que fizeram aquilo na Líbia à Justiça. Vamos caçar vocês até as portas do inferno", disse.