EUA: Ryan deve fazer discurso mais conservador Os republicanos reunidos na Convenção Nacional, que lançou oficialmente a candidatura de Mitt Romney à presidência dos Estados Unidos, aguardam nesta quarta-feira o discurso do candidato a vice na chapa de Romney, o congressista Paul Ryan, de 43 anos, que deverá falar após a meia-noite (pela hora de Brasília, às 22h na Flórida). Ryan é coautor de um plano de orçamento dos republicanos que prevê fortes cortes nos gastos sociais do governo dos EUA. Em entrevista veiculada nesta quarta-feira por emissoras de televisão dos EUA, Ryan disse que os eleitores gostarão do que irão ver se os republicanos vencerem em 6 de novembro, porque "nós oferecemos soluções fortes para levar as pessoas de volta ao trabalho e para trazer esse país de volta ao caminho certo".