EUA impõem sanções a empresa russa que negocia petróleo da Venezuela

WASHINGTON - Os Estados Unidos impuseram novas restrições financeiras à Venezuela: colocaram uma empresa russa que compra e revende petróleo na lista negra de quem não pode fazer negócio com os americanos nesta terça-feira, 18.

A Rosneft Trading é uma subsidiária da maior companhia estatal de petróleo da Rússia, a Rosneft, e a principal compradora e revendedora do petróleo produzido na Venezuela.

Segundo o governo do presidente Donald Trump, a Rosneft tem permitido a sobrevivência do regime chavista.

A medida também aumenta a pressão na Rússia –na concepção dos EUA, os russos são os principais apoiadores da Venezuela.

Os americanos acusam a Rosneft Trading SA de sustentar o setor de óleo e gás da Venezuela, escapando das outras sanções que os EUA já impuseram.

Os EUA também publicaram um aviso para que outras empresas parem de negociar com a Rosneft Trading nos próximos 90 dias.

A ação congela ativos financeiros que essa subsidiária da Rosneft tem nos EUA, assim como o da diretoria e do presidente da companhia.

Os Estados Unidos reconheceram Juan Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela no ano passado. Os americanos também começaram a aplicar sanções econômicas nos líderes chavistas.

“A Rosneft Trading S.A. e o seu presidente fizeram a corretagem da venda e transporte do óleo cru venezuelano”, disse o secretário de Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin.

A decisão de impor uma sanção a uma subsidiária da Rosneft passou por Trump, de acordo com uma autoridade relatou à agência Reuters.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, discutiu o tema com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, em um encontro em Munique, na Alemanha.

De acordo com a autoridade ouvida pela Reuters, a ação dos EUA é uma resposta a um papel cada vez mais central que a Rosneft tem nos negócios da Venezuela.

Os EUA ainda reiteraram seus pedidos para que todas as empresas do mundo parem de negociar com o governo de Maduro.

Apoio da Rússia à Venezuela

A guerra econômica declarada por Trump contra o governo Maduro abriu caminho para que a Rússia dominasse o mercado venezuelano de petróleo.

Por causa do rígido embargo de petróleo que cortou o fornecimento da Venezuela para os Estados Unidos, seu maior comprador, os russos ocuparam o vácuo deixado pelos americanos.

Autoridades dos EUA e analistas da indústria petrolífera dizem que acordos secretos entre Moscou e Caracas para produzir, transportar e vender petróleo para outros mercados se tornaram uma mina de ouro para a Rússia, que está fazendo empresas controladas pelo Estado ganharem cerca de US$ 120 milhões por mês.

Os russos descrevem seu relacionamento com o país sul-americano, lar das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, como uma “cooperação mútua”.

Desde que Hugo Chávez fundou o estado socialista em 1999, a Rússia se tornou seu principal fornecedor de equipamentos e consultores militares, um apoiador consistente em organismos internacionais e uma fonte essencial de empréstimos e investimentos governamentais.

Mas agora, dizem os observadores, os russos estão, de certa forma, extorquindo Maduro, sucessor de Chávez. Washington colocou na lista negra os navios que transportam petróleo bruto venezuelano e ameaçam medidas secundárias contra qualquer entidade, incluindo bancos e clientes internacionais, que "ajudem materialmente" o governo de Maduro. Isso tornou o maior patrimônio da Venezuela - seu petróleo - uma marca globalmente tóxica.

Os russos estão dispostos a absorver o risco de sanções. Eles estão fretando navios de terceiros e obscurecendo a origem do petróleo ao comercializá-lo em todo o mundo.

Mas eles também estão cobrando caro a Maduro por seus esforços - às vezes através de taxas, mas mais frequentemente exigindo descontos profundos na compra de petróleo que podem ser trocados por um lucro na venda para outros países.

Domínio sobre o petróleo venezuelano

Autoridades dos EUA e analistas do setor dizem que as empresas estatais russas - principalmente a gigante petrolífera estatal Rosneft - estão lidando com 70% a 80% do total das exportações de petróleo da Venezuela.

Em nítido contraste com o patrocínio da União Soviética à Cuba durante a Guerra Fria, o relacionamento de hoje com a Venezuela socialista está proporcionando à Rússia uma rara oportunidade de fazer dinheiro, e ainda fortalece a russa posição no quintal de os Estados Unidos.

Nem o Ministério das Relações Exteriores da Rússia nem a Rosneft responderam a pedidos de comentários do jornal Washington Post. A PDVSA, empresa estatal de petróleo da Venezuela e o Ministério das Comunicações da Venezuela também não responderam.

Em uma entrevista no mês passado ao Washington Post, Maduro disse que a Rosneft era responsável por "15 a 20%" da produção de petróleo da Venezuela e estava fazendo "investimentos importantes para multiplicar essa produção". Ele não abordou o marketing ou o transporte russo do petróleo.

Autoridades americanas e fontes do setor dizem que os russos também estão fornecendo à Venezuela os produtos químicos necessários para manter seu problemático setor de petróleo funcionando, bem como gasolina refinada.

Grande parte do suprimento de produtos químicos da Venezuela foi fornecido anteriormente por empresas dos EUA. Mas Maduro parecia minimizar a confiança da Venezuela na Rússia.

"Os EUA tentaram bloquear todas as importações necessárias para a produção de energia, mas, por enquanto, conseguimos evitar ser impactados por ela", disse ele. “Essas relações são diversificadas. Eles não dependem de apenas um ator internacional. "

Os russos não escondem seu apoio a Maduro - que é considerado um líder ilegítimo pelos Estados Unidos e mais de 50 outros governos - nem seu interesse político e econômico na Venezuela, um país quebrado e isolado.

"Os russos descobriram que não precisam de outra Cuba, não precisam se envolver em excesso de força imperial", disse Russ Dallen, sócio-gerente da Caracas Capital Markets, uma empresa financeira e de consultoria que rastreia o petróleo venezuelano. "Desta vez, eles estão fazendo suas colônias pagarem e estão sugando tudo o que podem da Venezuela."

Produção afetada pelo embargo

Autoridades dos EUA estimam que a Rosneft está operando com 400 mil barris de petróleo venezuelano por dia - mais da metade da produção da Venezuela - e colhendo um lucro de aproximadamente US$ 120 milhões por mês. Especialistas venezuelanos de petróleo com acesso a dados da PDVSA dão um número um pouco menor, dependendo dos níveis de produção em um determinado mês. A produção de petróleo da Venezuela caiu cerca de 35% desde que o embargo foi imposto em janeiro de 2019.

Outras empresas, como a espanhola Repsol, a indiana Reliance e a Chevron, sediada nos EUA, que receberam uma renúncia de sanções renováveis, continuam sendo atores relativamente menores na indústria de petróleo venezuelana.

A Rosneft continua sendo de longe a empresa estrangeira mais importante que faz negócios na Venezuela, não apenas como investidora em cinco empreendimentos conjuntos de petróleo, mas também como força de marketing e vendas.

"A Rosneft está ganhando muito dinheiro na Venezuela", disse Elliott Abrams, representante especial dos EUA na Venezuela. "Se você pensar no número de barris por dia que estão negociando, isso se transformará em um lucro puro".

EUA tentam restringir negócio entre russos e venezuelanos

A Rússia disse que o petróleo que envia da Venezuela não está sujeito às sanções dos EUA, que restringem empresas e indivíduos dos EUA de fazer negócios com o governo venezuelano e a PDVSA. A Rússia também recebeu petróleo venezuelano como reembolso dos empréstimos da Rosneft.

Autoridades americanas dizem que estão considerando maneiras de reduzir os negócios que a Rosneft e suas subsidiárias estão fazendo com Maduro.

"Estamos deixando claro para os russos que o apoio deles ao regime de Maduro não é uma boa decisão de negócios, e também é imoral, porque afeta o povo da Venezuela", disse conselheiro Robert O'Brien conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca.

"Então, haverá alguma ação voluntária da empresa, ou os EUA provavelmente tomarão medidas no futuro próximo sobre esse assunto".

Mas sanções contra uma das maiores empresas da Rússia é uma decisão controvertida dentro do governo Trump. As importações dos EUA de petróleo bruto russo subiram no ano passado. Segundo Dallen, a Rússia é agora o segundo maior fornecedor de refinarias americanas.

Oposição apoia sanções

A oposição da Venezuela apoiou as sanções dos EUA ao governo de Maduro. "Se presumirmos que o caminho a seguir é aumentar a pressão diplomática, econômica e financeira sobre a ditadura, acredito que todas as fontes de oxigênio para Maduro para manter seu aparato repressivo devem ser abordadas", afirmou Leopoldo López em entrevista.

Abrams disse que a abordagem está funcionando. Ele apontou os passos extraordinários que Maduro tomou para sustentar a economia sob o embargo - incluindo a adoção de uma dolarização de fato da economia e a realização de negociações para dar o controle de petróleo a empresas estrangeiras.

"Quando as pessoas me dizem que as sanções não estão funcionando, vejo Maduro cometendo traição contra os ideais do chavismo e digo que isso só pode ser explicado pelo impacto das sanções", disse ele. /AFP, Reuters e W. Post