EUA: Sandy toca a terra firme em Nova Jersey O furacão Sandy, reclassificado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, pela sigla em inglês) como ciclone pós-tropical, tocou a terra firme na noite desta segunda-feira no litoral sul do Estado de Nova Jersey. Segundo o NHC, Sandy perdeu um pouco de força nas últimas duas horas e seus ventos caíram de 150 quilômetros por hora para 130 quilômetros por hora, o que ainda dá ao fenômeno força de furacão. Segundo o NHC, a mudança de classificação de furacão para ciclone pós-tropical ocorreu porque a tempestade perdeu "algumas das suas características tropicais" ao se encontrar com um sistema de clima frio, mas permanece uma tempestade "maior e bastante difusa", mesmo perdendo um pouco de força.