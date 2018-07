EUA são 'verdadeiro inimigo', diz aiatolá ao Paquistão

As relações entre Estados Unidos e Paquistão atravessam um período de turbulência agravado pela operação militar norte-americana que em 2 de maio culminou no assassinato de Osama bin Laden, ex-líder da rede extremista Al-Qaeda, em solo paquistanês. Islamabad reagiu à ação militar unilateral expulsando diversos oficiais do exército dos EUA e pedindo a Washington que reduze sua presença no país. As informações são da Associated Press.