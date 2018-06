EUA saúdam plano de cessar-fogo proposto pelo Egito

Os Estados Unidos saudaram o plano de cessar-fogo proposto pelo Egito para acabar com os pesados combates entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

A porta-voz da Casa Branca, Bernadette Meehan, disse que os EUA esperam que o plano restaure a paz entre os países o mais breve possível. Ela ressaltou ainda que a escalada da violência não vai beneficiar israelenses ou palestinos.

Meehan diz que os EUA vão trabalhar para promover um retorno ao cessar-fogo alcançado em 2012.

Também nesta segunda-feira, o Departamento de Estado informou que o secretário John Kerry deve chegar na região na terça-feira para trabalhar em estreita colaboração com as três partes.

A oferta do Egito marca o primeiro sinal de um avanço nos esforços internacionais para acabar com o conflito que já deixou ao menos 185 mortos. Ambos os lados disseram que estão considerando seriamente a proposta. Fonte: Associated Press.