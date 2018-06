EUA se oferecem para destruir armas químicas da Síria

Em comunicado, o diretor-geral da OPCW, Ahmet Uzumcu, disse que o governo norte-americano deseja contribuir com "tecnologia de destruição, apoio operacional e financiamento para neutralizar" as armas químicas.

Segundo Uzumcu, as armas provavelmente serão destruídas em um navio no Mar Mediterrâneo. A operação deverá ser concluída até 31 de dezembro, com assistência dos sírios.

A OPCW também espera que outras 800 toneladas de químicos, normalmente eliminados em instalações civis, sejam destruídos por empresas privadas como parte de um ambicioso plano de erradicar por completo o programa de armas químicas da Síria até meados de 2014. Fonte: Associated Press.