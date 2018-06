EUA se preparam para tempestade de neve

A tempestade causou também centenas de capotamentos nas estradas. Em um deles, três membros da banda do cantor Willie Nelson ficaram feridos quando o ônibus em que viajavam atingiu o acostamento em uma estrada ao noroeste de Dallas.

Segundo o serviço de meteorologia do país, uma massa de ar vinda do Ártico deve atingir o sul e o leste do país nos próximos dois dias ameaçando os planos dos americanos para o Feriado de Ação de Graças, na quinta-feira. A expectativa é de grande movimento nas estradas e aeroportos entre a terça-feira e a quarta-feira em razão do feriado mais movimentado do ano.

Cerca de 300 voos da American Airlines e American Eagle foram cancelados para decolagem e aterrissagem no aeroporto de Dallas, devido às condições climáticas, afirmou a porta-voz Laura Masvidal. A decisão teve por objetivo minimizar os problemas em um dos maiores aeroportos dos EUA um dia antes da tempestade prevista.

Na semana passada, a tempestade atingiu a Califórnia, Novo México, Nevada e Arizona. Fonte: Associated Press.