EUA: seca se intensifica e atinge quase todo o Kansas A estiagem se intensificou em Kansas na semana passada. De acordo com o Monitor da Seca norte-americano, 99% do Estado foi classificado com seca de moderada a excepcional, ante 91% na semana imediatamente anterior e 47% no início do ano. Kansas é o maior produtor de trigo dos Estados Unidos e, no momento, colhe a safra de inverno e faz o plantio da de primavera. Fonte: Dow Jones Newswires.