EUA: Senadores pedem sanções duras contra Rússia Dois membros do Comitê de Relações Exteriores do Senado norte-americano pediram neste domingo sanções mais duras do Ocidente contra a Rússia. Eles defendem que sejam incluídas nas sanções a indústria petroquímica e os bancos e alertaram que Moscou até o momento ignorou os pedidos de Estados Unidos e Europa para recuar nos confrontos com a Ucrânia.