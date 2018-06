EUA: Shopping de Minnesota reforça segurança após vídeo instar ataques

Um vídeo de uma hora, pedindo ataques a shopping centers dos EUA, Canadá, Londres, foi supostamente divulgado pela Al-Shabaab, uma organização terrorista baseada na Somália, que assumiu a responsabilidade pelo ataque de 2013 ao Westgate Shopping Mall, em Nairóbi, no Quênia, que deixou 67 pessoas mortas.

"A segurança será reforçada", disse o secretário. "Mas a vigilância, a consciência pública e a cautela públicas em situações como esta são particularmente importantes, e esse é o ambiente em que estamos, francamente", acrescentou.

Johnson afirmou também que estava "muito preocupado com a ameaça potencial de atores independentes aqui nos EUA. A qualquer momento uma organização terrorista pede um ataque a um lugar específico, nós temos que levar isso a sério."

O Mall of America disse, em um comunicado, que tinha conhecimento de um vídeo, que incluía uma menção e imagens do shopping, localizado em Bloomington, Minnesota, e que estava tomando precauções extras de segurança. "Nós continuaremos a monitorar os eventos com a ajuda dos órgãos policiais federais, estaduais e locais", ressaltou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.