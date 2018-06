O gabinete legista do condado de Snohomish informou ainda que, do total de mortos, 30 foram identificados. A última pessoa a ser identificada é um homem de 30 anos de idade, que, como as outras vítimas, morreu de ferimentos múltiplos.

O deslizamento de terra aconteceu em 22 de março e esmagou uma área residencial próxima do rio Stillaguamish, cerca de 90 quilômetros a nordeste de Seattle. Fonte: Associated Press.