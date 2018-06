EUA: Sobe para 35 o número de mortos em tornados

A tempestade atingiu toda a área entre os estados de Oklahoma do Alabama e deixou 17 mortos na segunda-feira e 18 no domingo. As previsões mostram que a tempestade continua a se mover para o leste na terça-feira, podendo atingir os estados de Geórgia e Alabama.

As autoridades agora contabilizam os prejuízos. O tornado que atingiu o subúrbio de Little Rock, em Arkansas, matou ao menos 15 pessoas. A onda de destruição custou a vida de uma pessoa em Oklahoma e duas em Iowa.

No Mississippi, as autoridades dizem que 12 pessoas morreram na segunda-feira, nove delas no condado de Winston. Três pessoas morreram em acidentes ocorridos nas estradas na região. O tornado causou danos em um hospital do condado.

Em Tupelo, uma cidade de 35 mil habitantes do Mississippi, conhecida como o berço de Elvis Presley, todos os prédios de um condomínio foram danificados.

No Alabama, três pessoas morreram, duas na parte norte do estado e uma em Tuscaloosa. Lá, as autoridades informaram que um estudante da Universidade do Alabama morreu na segunda-feira quando se abrigou no porão de uma casa e o muro de contenção desabou sobre ele.

No sul do Tennessee, duas pessoas foram mortas após um tornado atingir a casa em que eles estavam. Os ventos destruíram várias outras casas, bem como uma escola no município que faz fronteira Alabama. Fonte: Associated Press.