Os médicos legistas informaram nesta terça-feira que encontraram mais um corpo, mas não divulgaram o nome da pessoa. A polícia local informa que outras sete pessoas continuam desaparecidas.

As buscas por corpos continuam nos escombros da pequena comunidade, arrasada pelo desmoronamento que ocorreu em 22 de março. A procura inclui homens do corpo de bombeiros, detetives, médicos e dentistas. Fonte: Associated Press.