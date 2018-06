EUA: Sobe para 51 número de mortos por tornado

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou para a governadora de Oklahoma, Mary Fallin, e disse que orientou as agências federais a fornecerem a assistência que for necessária.

Na tarde de hoje, um tornado de 1,6 quilômetro de largura devastou quarteirões inteiros, desatou incêndios e atingiu em cheio uma escola em Moore, nos subúrbios de Oklahoma City, nos Estados Unidos. Carros e caminhões foram esmagados pela tormenta.

"Corações estão partidos" pelos pais que procuram por seus filhos, disse a governadora numa entrevista coletiva.

Equipes de resgate e voluntários dirigiram-se à escola elementar de Plaza Towers logo depois da passagem do tornado e resgataram diversas crianças dos escombros da escola.

Um fotógrafo da agência de notícias Associated Press viu diversas crianças sendo resgatadas e passadas por uma corrente humana até serem socorridas um centro de triagem improvisado no estacionamento da escola, situada em Moore, Oklahoma.

Mas nem todas tiveram a mesma sorte. A escola elementar em questão sofreu extensos danos durante a passagem do tornado, cujos ventos alcançaram 320 quilômetros por hora. O tornado arrancou o telhado da escola, derrubou paredes e transformou o parquinho em uma massa de plástico e metal retorcido.

O capitão de polícia Dexter Nelson advertiu que as linhas de eletricidade e as tubulações de gás destruídas pelo tornado representam risco à população e pediu cuidado.

A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia era de mais tempestades durante a noite, com possibilidade de novos tornados e queda de granizo. Advertências sobre as condições climáticas foram intensificadas desde domingo.

A governadora de Oklahoma, Mary Fallin, declarou estado de emergência em 16 condados por causa das fortes tempestades e enchentes. O estado de emergência permite que os governos locais adquiram bens rapidamente para atender às necessidades dos moradores e coloca o Estado como prioritário para receber ajuda do governo federal. As informações são da Associated Press.