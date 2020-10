EUA superam 60.000 infecções diárias por coronavírus pela primeira vez desde o início de agosto

Pela primeira vez desde o início de agosto, o número de infecções por coronavírus recentemente relatadas nos Estados Unidos na quinta-feira, 16, ultrapassou 60.000. Mais de 36.000 pessoas estão hospitalizadas com covid-19, a doença causada pelo vírus, em meio a um temido aumento de infecções e doenças graves entre setembro e dezembro.

Leia Também Número de novos casos de coronavírus sobe em 39 Estados dos EUA

Esta não é uma crise regional, mas sim uma que se intensifica em quase todo o país. 44 Estados e o Distrito de Columbia têm maior número de casos desde meados de setembro. O vírus está se espalhando em comunidades rurais no interior, longe das cidades costeiras atingidas no início da pandemia.

Wisconsin estabeleceu um recorde na quinta-feira, quando ultrapassou 4.000 novos casos relatados. Illinois também relatou mais de 4.000 casos, eclipsando os registros estabelecidos durante a primeira onda do estado em abril e maio.

Ohio estabeleceu um novo recorde, assim como Indiana, Novo México, Dakota do Norte, Montana e Colorado. Em El Paso, as autoridades ordenaram novas restrições e bloqueios em meio a um aumento assustador de coronavírus.

“Sabemos que isso vai piorar antes de melhorar”, disse a secretária designada do Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin, Andrea Palm, em uma entrevista coletiva na quinta-feira. “Fique em casa. Usar uma máscara. Fique a dois metros de distância. Lave as mãos com frequência.”

Alguns hospitais no Upper Midwest e Great Plains estão lotados de pacientes e estão ficando sem leitos nas unidades de terapia intensiva. Na quarta-feira, Wisconsin abriu um hospital de campanha no terreno do Wisconsin State Fair Park, fora de Milwaukee, e será capaz de tratar mais de 500 pacientes.

Montana relatou um recorde de 301 pacientes hospitalizados por covid-19 na quinta-feira, com 98 por cento dos leitos de internação ocupados no dia anterior no condado de Yellowstone, lar da cidade de Billings e do condado mais populoso do Estado.

Durante a semana passada, pelo menos 20 Estados estabeleceram médias recordes de sete dias para infecções, e uma dúzia atingiu taxas de hospitalização recordes, de acordo com dados do departamento de saúde analisados ​​pelo The Washington Post.

Depois de um pico no meio do verão no Cinturão do Sol - região sul e sudoeste dos EUA -, o país registrou um declínio nos casos em agosto, que chegaram ao ponto mais baixo no fim de semana do Dia do Trabalho - mas em um nível que os especialistas dizem ainda ser perigosamente alto, cerca de 40.000 novos casos por dia.

A reabertura de muitas escolas e faculdades não levou imediatamente a um grande aumento no número de casos, como alguns especialistas temiam, mas os números têm aumentado constantemente.

A reabertura de muitas escolas e faculdades não levou imediatamente a um grande aumento no número de casos, como alguns especialistas temiam, mas os números têm aumentado constantemente.

O aumento de casos e hospitalizações desde o final de agosto foi seguido por um aumento mais modesto nas mortes de covid-19. Isso pode refletir, em parte, a melhoria do atendimento ao paciente por parte de profissionais médicos testados em batalha.

O uso generalizado de fortes poderosos e outros tratamentos reduziu as taxas de mortalidade entre pessoas gravemente doentes.

Mas os epidemiologistas alertaram repetidamente que a maioria das pessoas permanece suscetível ao coronavírus e que a transmissão provavelmente será facilitada pelo clima mais frio.

Não apenas as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, mas o ambiente interno seco é propício à propagação de vírus respiratórios.

Em 3 de outubro, a contagem de casos nacionais ultrapassou 50.000 pela primeira vez desde o verão. À medida que mais dados chegaram na quinta-feira dos departamentos de saúde, ficou claro que o marco de 60.000 seria alcançado pela primeira vez desde 7 de agosto, quando as infecções se espalharam no Cinturão do Sol.

No final da quinta-feira, o total diário de mais de 63.500 casos representava o maior número desde 31 de julho.

O número cumulativo de casos nos Estados Unidos desde o início da pandemia ultrapassou 8 milhões na sexta-feira. O número oficial de mortos era de 217.000 na quinta-feira.

“Inevitavelmente, estamos entrando em uma fase em que haverá necessidade de restrições novamente”, disse David Rubin, diretor do PolicyLab do Hospital Infantil da Filadélfia.

Se isso representa uma segunda onda ou mesmo, considerando o pico do Cinturão do Sol no verão, uma terceira, é uma questão de semântica. A mensagem dos especialistas em doenças infecciosas é clara e enfática: o vírus não está desaparecendo magicamente e todos precisam se preparar para um inverno desafiador.

Risco no Dia de Ação de Graças

Esta semana, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) atualizou os conselhos sobre como as pessoas devem lidar com os feriados que se avizinham, dizendo que as pessoas com risco elevado de um caso grave da covid-19 - idosos e aqueles com condições crônicas - “não devem comparecer pessoalmente celebrações do feriado.”

Essa triste mensagem reflete a preocupação entre os epidemiologistas sobre a transmissão domiciliar e a tendência de as pessoas baixarem a guarda em torno dos indivíduos que conhecem melhor.

O diretor do CDC, Robert Redfield, disse esta semana em uma teleconferência com governadores que as celebrações do Dia de Ação de Graças podem gerar altas taxas de transmissão viral, de acordo com uma gravação obtida pela CNN.

“O que estamos vendo como uma ameaça crescente agora é a contaminação por meio de pequenas reuniões familiares”, disse Redfield.

Entre os que adotam uma abordagem cautelosa está Anthony S. Fauci, o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, de 79 anos.

Em uma entrevista esta semana para a CBS News, ele disse que seus três filhos não vão voar para Washington neste dia de Ação de Graças para uma reunião de família porque sua idade avançada o coloca em maior risco. Ele exortou as pessoas a considerarem mudar seus planos.

“É lamentável porque essa é uma parte tão sagrada da tradição americana, a família se reunindo em torno do Dia de Ação de Graças”, disse Fauci. "Você pode ter que abrir mão e sacrificar essa reunião social."

Não há evidências de que o coronavírus esteja se tornando menos letal por meio de mutações. O clima mais frio que leva as pessoas para dentro pode ter o efeito oposto, Rubin alertou: as pessoas podem ser expostas a grandes quantidades de vírus dentro de casa.

Os especialistas estarão observando o número de mortes de perto para ver se o aumento do número de infecções leva, como no passado, a um aumento nas mortes muitas semanas depois.A nação, entretanto, possui um sistema médico de retalhos, no qual algumas pessoas e lugares têm muito mais acesso aos melhores cuidados médicos.

Contaminação aumenta em áreas republicanas

Grande parte da nova transmissão está ocorrendo em comunidades rurais no coração da nação, com capacidade hospitalar limitada. Eles também tendem a ter populações mais velhas mais vulneráveis ​​a resultados graves de covid-19.

Os efeitos do coronavírus foram notados nas últimas semanas em condados com tendência republicana, de acordo com uma nova análise de dados de saúde de pesquisadores da Universidade de Harvard que compara o último número de casos e mortes aos padrões de votação em condados na última eleição presidencial.

A pesquisa, que não foi revisada por pares, mostra que os condados “vermelhos”, com as inclinações mais intensas para os republicanos, tiveram os maiores aumentos recentes de casos, enquanto os condados “azuis”, que inclinam os democratas, tenderam recentemente a não registrar muitos casos.

Os professores de Harvard suspeitam que as comunidades com tendência republicana estão menos inclinadas a seguir as orientações de saúde pública, incluindo recomendações sobre o uso de máscaras e o distanciamento social.

A colisão da pandemia com a política de ano eleitoral teve efeitos em cascata que minaram a resposta coletiva a esta crise de saúde.

“As ações para suprimir a transmissão foram mais fortes nos estados azuis do que nos vermelhos, e o vírus seguiu seu curso natural”, disse o epidemiologista de Harvard William Hanage.

Muitos dos principais especialistas médicos do país, incluindo médicos do governo federal, pediram adesão às diretrizes de saúde pública, mas essa mensagem competiu com os pronunciamentos do presidente Trump e seus aliados políticos mais próximos, que minimizaram a ameaça do coronavírus.

O conflito total nessas mensagens foi ampliado esta semana quando um alto funcionário do governo disse que a estratégia da Casa Branca para combater a pandemia é reforçada pela Declaração de Great Barrington, um documento postado online por três "cientistas dissidentes" que argumenta que o vírus deveria ser permitido a se espalhar em taxas naturais entre as pessoas mais jovens e saudáveis, enquanto os idosos e outras pessoas vulneráveis ​​são mantidas isoladas.

A geografia, a demografia e o acaso podem desempenhar um papel no pico recentemente observado em muitos condados com tendência republicana. Frequentemente, são rurais e distantes das grandes cidades de tendência democrática atingidas inicialmente pelo vírus.

Em alguns desses lugares, o vírus pode ter se disseminado recentemente, transportado por viajantes de áreas com maior transmissão.

Ali Mokdad, epidemiologista do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, revisou o relatório de Harvard e disse que geralmente corresponde ao que o instituto viu em sua modelagem da pandemia.

Mokdad ofereceu uma explicação simples de por que os lugares rurais podem estar vendo tanta transmissão no final da pandemia.

“Quando a covid-19 chegou aos Estados Unidos, não apareceu imediatamente nas comunidades rurais”, disse ele. “E então as pessoas nessas comunidades sentiram:‘ Não somos nós, somos as grandes cidades’. Eles baixaram a guarda.”

Ele acrescentou: “Eventualmente, ele vai se espalhar por todos os lugares dos EUA. Este vírus é oportunista. Se cometermos um erro, esse vírus vai vencer. ”

Rubin, o diretor do PolicyLab, previu que algumas grandes cidades, incluindo Chicago e Denver, também estão preparadas para ver um aumento nos casos nas próximas semanas. E ele alertou contra a associação da transmissão viral com partidarismo.

“Pode haver algumas diferenças entre esses condados, mas não vamos superestimá-las. Esta não é uma questão binária de menos segurança em condados com tendências republicanas e democratas. A verdade é que a fadiga da pandemia e a falta de vigilância são mais universais do que sugere esse artigo”, disse Rubin por e-mail.