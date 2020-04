EUA superam marca dos 500 mil casos confirmados de coronavírus

País com maior registro de infectados pelo novo coronavírus no mundo, os Estados Unidos atingiram neste sábado, 11, a marca dos 500 mil casos confirmados da doença em todo o território nacional, de acordo com dados divulgados pela Universidade John Hopkins. Ao todo, são 501.615 pessoas infectadas e 18.777 mortos, dos quais 5.820 estão no estado de Nova York.

LEIA TAMBÉM > Entenda por que Nova York é tão atingido pelo coronavírus

Com o novo levantamento, os EUA se aproximam do número de óbitos registrados na Itália, que até a manhã deste sábado contabilizava 18.849 mortes, de acordo com a John Hopkins. Até sexta, os números da universidade norte-americana relatavam 486.994 casos confirmados e 18.022 óbitos no país.

Cidade mais afetada pelo coronavírus em todo o mundo, Nova York passou a abrir valas comuns ao lado de prédios abandonados para sepultar as vítimas da doença. Apenas entre quarta e quinta-feira, o estado registrou mais de 10 mil novos casos da doença, índice maior do que qualquer país. Imagens de drones mostram funcionários com roupas especiais de proteção ao lado de fileiras de caixões. No mesmo dia, a prefeitura informou que precisaria contratar novos funcionários para conseguir enterrar todos os mortos.

O avanço rápido da covid-19 é observado em todos os Estados Unidos. Na sexta, o país se tornou o primeiro a registrar mais de 2 mil mortes pela doença em apenas 24 horas. Ao todo, foram 2.108 óbitos em um único dia.