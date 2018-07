EUA suspeitam do Hezbollah na Bulgária

A explosão na pista do aeroporto búlgaro matou sete pessoas, incluindo o terrorista, e deixou 33 feridos. Na quinta-feira, autoridades de Sófia divulgaram imagens do homem que teria colocado o explosivo no bagageiro do ônibus.

"O ataque, de fato, traz as marcas do Hezbollah", disse o porta-voz do Pentágono, George Little, em uma entrevista coletiva em Washington, sem especificar quais seriam essas características. O ministro do Interior da Bulgária, Tsvetan Tsvetanov, afirmou ontem que o terrorista não era búlgaro. / AP