EUA suspendem proibição a companhias aéreas de voar a Israel

WASHINGTON - A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, sigla em inglês) suspendeu na noite da quarta-feira,23, as restrições para que as companhias aéreas do país voassem para ou a partir do aeroporto internacional Ben Gurion, na cidade de Tel-Aviv, em Israel.

"A FAA suspendeu a restrição sobre os voos americanos para e a partir do aeroporto internacional Ben Gurion de Israel", informou a agência federal em comunicado. O cancelamento entrou em vigor por volta das 1h45 (de Brasília da quinta-feira).

A FAA explicou que antes de tomar a decisão trabalhou com outros setores da Administração dos EUA para avaliar a situação de segurança em Israel. A agência disse que revisou cuidadosamente as medidas adotadas pelo governo de Israel para diminuir os riscos potenciais do conflito no país para a aviação civil.

"A principal missão e interesse da FAA é a proteção das pessoas que viajam pelas companhias aéreas americanas", informou a agência, que antecipou que vai continuar supervisionando de perto a situação no Aeroporto Ben Gurion e omará medidas adicionais se for necessário.

A FAA impôs inicialmente a proibição de voar a Israel na última terça-feira em resposta ao lançamento de um foguete que caiu nas imediações do aeroporto Ben Gurion.

A agência estendeu hoje, inicialmente durante 24 horas, a proibição para as companhias aéreas americanas de voar a Tel -Aviv devido ao "perigo potencial" pelos enfrentamentos entre Israel e as milícias do grupo palestino Hamas / . EFE