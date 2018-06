EUA têm 49 crianças brasileiras detidas em abrigos

Pelo menos 49 crianças brasileiras foram separadas dos pais ao cruzar a fronteira dos EUA e estão detidas em abrigos de diferentes Estados. O maior número, 29, está concentrado em Chicago, que fica a mais de 3 mil km da divisa com o México. O mais novo é um menino de 5 anos, que está no Texas.

Segundo informações do Consulado do Brasil em Houston, um garoto de 8 anos tentou fugir nesta quarta-feira, 20, de um abrigo em Nova York, mas não teve sucesso. “Nós sabemos que as crianças estão traumatizadas”, disse o cônsul-adjunto na cidade texana, Felipe Santarosa. “Elas foram separadas dos pais e colocadas em um lugar no qual não conhecem a língua. Por mais que sejam bem-tratadas, é uma situação muito difícil.”

+ Imigrante brasileira afastada do filho por 9 meses lidera ação contra Trump

Além das que estão colocadas em abrigos, há outros 25 menores brasileiros em um centro de detenção em San Antonio, no Texas, que estão acompanhados de suas mães - 21 no total. Santarosa disse que diplomatas brasileiros visitarão o local na próxima semana.

A informação sobre as 49 crianças separadas dos pais foi enviada ao Consulado em Houston na sexta-feira pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo dos EUA. A separação familiar é fruto da política de “tolerância zero” adotada pelo governo Donald Trump em abril, pela qual todos os que tentavam cruzar a fronteira de maneira ilegal eram processados criminalmente. Com isso, os pais passaram a ser enviados a prisões federais, que não têm acomodações para menores.

Neste quarta-feira, Trump assinou decreto que determina que as famílias sejam mantidas unidas enquanto durar o processo criminal. Mas a orientação esbarra em um acordo judicial fechado em 1997 que, na prática, impede que crianças fiquem detidas por mais de 20 dias. O presidente determinou que o Departamento de Justiça peça a revisão da medida ao Judiciário. Se o pedido for negado, há o risco de uma nova crise de separação familiar, dependendo da reação do governo.

Depois de Chicago, o maior número de crianças brasileiras detidas está em Fênix, no Arizona. No abrigo Estrella del Norte há sete menores. Três são irmãos, de 8, 10 e 16 anos, cuja mãe está presa em uma cidade a 90 km de distância. Também há quatro adolescentes, um de 14 e três de 17 anos. O mais velho deles completará 18 anos no dia 24 e será transferido para um centro de detenção de adultos.

O Consulado do Brasil em Miami informou que há pelo menos um menor separado dos pais na fronteira em abrigo na cidade.

Mas grande parte dos pais está presa no Texas, um dos Estados preferidos pelos imigrantes que cruzam a fronteira de maneira ilegal. Santarosa disse que o consulado está tentando identificar todas as crianças e determinar o paradeiro dos pais. O segundo passo é estabelecer contato entre eles.