EUA têm base de drones na Arábia Saudita, diz 'NYT' O jornal New York Times revelou ontem que a CIA mantém uma base secreta para aviões não tripulados (drones) na Arábia Saudita. O Paquistão, alvo constante de bombardeios dessas aeronaves, disse não ter dado autorização para as operações americanas. O uso de drones deve ser o foco das questões levantadas pela Comissão de Inteligência do Senado na sabatina hoje de John Brennan, assessor de contraterrorismo do presidente Barack Obama e indicado para o cargo de diretor da CIA.