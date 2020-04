EUA têm cerca de 50 mil mortes por coronavírus após registrar 3.176 vítimas em 24 horas

O novo coronavírus deixou quase 50 mil mortos nos Estados Unidos, depois que 3.176 óbitos foram registrados em um dos dias mais mortais da pandemia, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

As mortes, registradas nas últimas 24 horas, elevam o saldo nos Estados Unidos para 49.759, segundo a universidade.

Nesse mesmo período, foram registrados 26.971 novos casos de coronavírus no país, elevando o total para 866.646 pacientes identificados desde o início da epidemia.

Devido à falta de testes de detecção, o número de casos reais provavelmente está bem acima desse número.

No final da semana passada, os Estados Unidos registraram dois altos balanços diários de vítimas (mais de 3.800 e 4.500 mortos), mas esses dados se deviam em parte à soma das mortes "provavelmente ligadas" ao covid-19, que nunca haviam sido levadas em consideração até o momento.

Além desses dois balanços, o número de mortos em 3.716 na noite de quinta-feira é o mais alto registrado em um país em um dia desde o início da pandemia, que deixou quase 190 mil mortos em todo o mundo.

Apesar desses dados alarmantes, vários estados do país, incluindo Texas, Vermont e Geórgia, decidiram abrir caminho para o desconfinamento, autorizando a reabertura de algumas empresas.

Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que talvez seja preciso estender as diretrizes de distanciamento social, impostas pelo governo em março para tentar conter o avanço do coronavírus. As atuais orientações de isolamento têm validade até 30 de abril. "Manteremos as diretrizes até nos sentirmos seguros", afirmou o republicano em coletiva de imprensa.

O líder da Casa Branca criticou, ainda, o governador da Geórgia, Brian Kemp, que decidiu abrir alguns setores econômicos a partir desta sexta-feira, 24. Para Trump, ainda é cedo para reduzir a quarentena no Estado. "Eu poderia ter impedido ele", declarou o republicano, acrescentando que o governo federal "observará atentamente" a Geórgia.

Na semana passada, o governo de Trump divulgou um plano de reabertura da economia americana em três fases, com orientações para os governadores, que envolve diversos pré-requisitos, como capacidade de testagem em massa. /AFP