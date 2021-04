EUA têm dois ataques a tiros neste domingo; seis pessoas morreram

Dois ataques a tiros foram registrados neste domingo, 18, nos Estados Unidos. Um deles deixou três mortos e duas pessoas gravemente feridas em um bar em Kenosha, no Estado de Wisconsin. Em Austin, no Texas, outras três pessoas morreram também em tiroteio em um complexo residencial. Não há registro de ligação entre as duas ocorrências.

As autoridades de Austin procuram Stephen Broderick, ex-detetive de polícia de 41 anos suspeito do ataque, e alertaram que ele é perigoso e pode fazer reféns. A população que mora próxima ao local foi orientada a ficar em casa. Broderick conhecia as vítimas, disse o chefe interino da polícia da cidade, Joseph Chacon, e o ataque está sendo tratado como "incidente doméstico".

Além de força policial ostensiva, com dezenas de viaturas, foram enviadas ao local ambulâncias, dois carros da SWAT, dois helicópteros e um drone. Parte de uma estrada próxima estaria bloqueada para buscas, informou a polícia.

At this time the Great Hills Trail scene is still active. We are still asking residents to shelter in place and report suspicious activity. While a suspect is still at large it appears this is a domestic situation that is isolated and there is no risk to the general public. -PIO8 — Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021