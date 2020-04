EUA tem novo recorde de mortos por coronavírus em um dia: 1.480

WASHINGTON - Os Estados Unidos registraram nesta sexta-feira, 3, quase 1,5 mil mortos por coronavírus em um dia, marcando um novo recorde no mundo, segundo uma contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

Com 1.480 mortes entre quinta e sexta-feira às 20H30 (hora local), o número total de mortos no país desde o início da pandemia chega a 7.406, de acordo com o balanço da universidade. Na quinta-feira, o país já havia batido o recorde mundial de mortes em um dia (1.169) que até então era da Itália (969).

Os Estados Unidos estão se tornando rapidamente o novo epicentro da pandemia. A Casa Branca estima que a covid-19 vá matar entre 100 mil e 240 mil pessoas no país.

Em Nova York, pedestres usavam máscaras nesta sexta-feira, às vezes artesanais ou improvisaram com echarpes ou lenços, depois que o prefeito Bill de Blasio recomendou que cobrissem o rosto para conter a propagação do vírus.

Os cientistas do governo Trump agora acreditam que o novo coronavírus provavelmente seja transmitido pelas pessoas ao falar e respirar, e não apenas quando tossem ou espirram.

O próprio presidente Donald Trump recomendou proteger o rosto, embora tenha dito que ele não o fará. "Escolho não fazê-lo. É só uma recomendação", afirmou. / AFP