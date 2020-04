EUA têm recorde mundial de 1.169 mortos por covid-19 em um dia

WASHINGTON - Os Estados Unidos registraram 1.169 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo contagem de referência realizada nesta quinta-feira, 2, pela Universidade Johns Hopkins, atingindo o recorde de mortes mundiais em um único dia desde que a pandemia começou.

Anteriormente, esse recorde sombrio pertencia à Itália, onde 969 pessoas morreram em 27 de março. Este país europeu soma mais de 13,9 mil mortos, enquanto a Espanha supera os 10 mil.

A contagem reflete cifras reportadas pela universidade entre as 20h30 de quarta-feira (21h30 de Brasília) e o mesmo horário nesta quinta-feira. Os Estados Unidos agora somam 5.926 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Quanto ao número de contágios nos Estados Unidos, a universidade informou que superou os 243 mil.

Puxado pelos EUA, que registraram hoje 25 mil novos casos, o mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas infectadas com coronavírus, com mais de 50 mil mortos. Os americanos representam um quarto do total global de infecções. / COM AFP