EUA têm recorde de quase 2.600 mortes por coronavírus em 24 horas

WASHINGTON - Os Estados Unidos registraram nessa quarta-feira, 15, um novo recorde sombrio, com quase 2.600 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Este é o pior boletim diário da pandemia em qualquer país do mundo, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

No total, morreram 2.569 pessoas de covid-19 entre as 20h30 (no horário local, 21h30 no horário de Brasília) de terça-feira, 15, e o mesmo horário dessa quarta, segundo números da Universidade.

As mortes pelo novo coronavírus nos EUA já chegam a 28.325, enquanto o total de infectados é de 636.350.

Os números da universidade, considerada uma referência sobre o assunto, foram divulgados após o presidente Donald Trump afirmar anteriormente que "os dados sugerem que em todo o país passamos pelo pico de novos casos".

Nesta quinta-feira, 16, Trump vai anunciar seus primeiros planos de redução das medidas de confinamento da população./ AFP