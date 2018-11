EUA temem que cooperação nuclear com sauditas resulte em programa militar

Antes de o herdeiro da coroa saudita, Mohammed bin Salman, ter sido implicado pela CIA na morte do jornalista Jamal Khashoggi, agências de inteligência do governo americano investigavam um mistério paralelo: estaria o príncipe preparando o terreno para desenvolver armas nucleares na Arábia Saudita?

Bin Salman, de 33 anos, está supervisionando uma negociação entre os Departamentos de Estado e de Energia dos Estados Unidos e o reino sobre a venda de projetos para usinas nucleares na Arábia Saudita. O acordo é estimado em mais de US$80 bilhões, dependendo de quantas usinas os sauditas construirem.

Há, no entanto, uma pegadinha: o herdeiro da Casa de Saud insiste em produzir seu próprio combustível nuclear, mesmo que importá-lo de outros países seja mais barato. Isso aumentou temores em Washington de que o país pretenda transformar o desenvolvimento de combustível físsil em um projeto secreto de desenvolvimento de armas atômicas – exatamente o que os Estados Unidos e a União Europeia acusavam o Irã de fazer antes do acordo nuclear de 2015, rejeitado pelo presidente Donald Trump.

O alerta disparou quando o príncipe herdeiro disse no começo deste ano, no meio das negociações com os Estados Unidos, que “se o Irã desenvolver uma bomba atômica, faremos o mesmo assim que possível”. Os temores cresceram depois de Bin Salman dizer a negociadores americanos que se recusaria a permitir a inspeção das Nações Unidas em locais do futuro programa nuclear saudita.

Questionado pelo Congresso americano em março sobre as negociações, o secretário de Energia, Rick Perry, desviou de uma pergunta sobre se o governo Trump insistiria no veto à produção de combustível nuclear pelos sauditas. Hoje, oito meses depois, a Casa Branca não revela em qual estágio estão as negociações.

A morte de Khashoggi, que era colunista do Washington Post, e a sequência de negativas sobre o envolvimento do príncipe no caso, levantaram questionamentos sobre se o reino seria transparente com a questão da tecnologia nuclear. Se o urânio for enriquecido a 4%, ele é usado para fins civis. Para 90%, para fins militares.

O Ministério de Energia do reino sunita disse em comunicado que o propósito de seu programa nuclear é pacífico. “O governo saudita optou pelo projeto não apenas para diversificar fontes de energia mas também para contribuir com nossa economia e repetidamente pediu por um Oriente Médio livre de armas nucleares”, diz o texto. / NYT