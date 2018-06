EUA temem que detalhes do acordo sejam revelados O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou ontem em Genebra que o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, não deveria debater detalhes do programa nuclear iraniano em público e disse que revelar partes do acordo entre o Irã e o P5+1 (EUA, Grã-Bretanha, França, Rússia e China, mais a Alemanha) poderia colocar em risco a negociação.