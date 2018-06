EUA: Tempestade ameaça feriado de Ação de Graças Uma nova tempestade coloca em risco os planos dos norte-americanos que pretendem viajar durante o feriado de Ação de Graças. As tempestades têm provocado precipitações de chuva, neve e granizo, tornando as estradas escorregadias e provocando o fechamento de ferrovias e o cancelamento de voos naquele que é provavelmente o período de maior número de deslocamentos no ano nos EUA.