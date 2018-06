EUA: Tempo para Irã resolver questão nuclear se esgota

"Novamente, existe a possibilidade de uma solução diplomática que dê acesso ao Irã a uma energia nuclear pacífica, uma vez que atende às preocupações da comunidade internacional", disse Obama a estudantes em Seul.

"Hoje, me reunirei com os líderes da Rússia e da China enquanto trabalhamos para encontrar uma solução que faça com que o Irã cumpra suas obrigações", acrescentou o presidente norte-americano. As informações são da Dow Jones.