EUA tentam desencorajar imigração ilegal de crianças O secretário de Segurança Nacional dos EUA, Jeh Johnson, alertou às famílias da América Central que "não há passe livre" no sistema de imigração. A fala do secretário ocorre após uma visita a uma instalação no Arizona, onde centenas de crianças estão detidas na fronteira com o México nas últimas semanas.