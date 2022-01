EUA tentam evitar nova invasão ao Capitólio com simulações e troca de informações

Devlin Barrett, Ashley Parker e Aaron C. Davis, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

Funcionários do governo Biden concluíram que os preparativos do governo para o 6 de janeiro de 2020, o dia da invasão ao Capitólio, foram prejudicados pela falta de compartilhamento de informações de alto nível e pela falta de previsão do quão ruim o dia da invasão poderia ser - lições que eles dizem ter aprendido e estar aplicando em um esforço para prevenir outros ataques do tipo.

Essas conclusões, compartilhadas por pessoas que falaram sob condição de anonimato ao Washington Post, não são conclusões formais, mas oferecem uma espécie de roteiro de como a Casa Branca sob o governo Biden está tentando evitar ataques semelhantes ao governo.

“O resultado final, concluímos, era que não havia compartilhamento de informações e a coordenação era insuficiente, e foram elevados a níveis mais altos para serem mudados”, disse um alto funcionário do governo Biden. Também houve “previsão insuficiente dos tipos de ataques que poderiam acontecer”, acrescentou o funcionário.

As autoridades disseram que conduziram a análise não como uma forma de "apontar o dedo" para a Polícia do Capitólio dos EUA ou para o FBI - cada um dos quais acusado de não compreender a ameaça que enfrentavam em 6 de janeiro -, mas para estar mais bem preparado para prevenir violência ou agitação futura.

Embora os inspetores em várias agências tenham feito análises exaustivas do que o governo fez de errado e certo até 6 de janeiro, a maioria dessas análises não está completa e algumas podem levar muitos meses para terminar.

Nesse meio-tempo, o governo Biden tem que tomar decisões sobre como proteger melhor o país contra espasmos de violência com motivação política, um ano depois que uma multidão tentando impedir a derrota de Donald Trump por Joe Biden invadiu o Capitólio e atacou centenas de policiais.

Liz Sherwood-Randall, conselheira de segurança interna do presidente Biden, disse que desde a sua posse, “temos trabalhado muito para melhorar a coordenação, o compartilhamento de informações, o planejamento e a preparação para uma série de eventos e contingências para garantir a segurança pública. Estamos mais fortes hoje do que há um ano - embora nunca possamos ser complacentes com as ameaças que enfrentamos no exterior e em casa.”

Próximos ataques da extrema direita

Especialistas alertam que as próximas crises desse tipo podem não ser em Washington ou envolver grupos organizados. O Washington Post catalogou várias ocorrências nas semanas anteriores a 6 de janeiro, quando alertas de violência foram rapidamente rejeitadas pelo FBI. O Post também examinou como os policiais do Capitólio estavam despreparados para um ataque ao poder legislativo.

Um ano depois, as autoridades dizem que o quadro de ameaça para a área é muito menos alarmante. Em um comunicado, o FBI disse que a agência “atualmente não tem nenhuma informação que indique ameaças específicas ou confiáveis ​​em relação ao aniversário do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos. Como sempre, lembramos aos membros do público que devem estar vigilantes e relatar qualquer atividade suspeita às autoridades policiais. ”

O Conselho de Segurança Nacional de Biden supervisiona as discussões semanais entre as agências federais de segurança para discutir eventos planejados, como protestos e qualquer informação relacionada que aponta para uma possível violência.

Nessas reuniões, os funcionários discutem quais autorizações foram concedidas, bem como relatórios de ameaças dentro do FBI e do Departamento de Segurança Interna e quaisquer indicadores de preocupação - como reservas de viagens ou hotéis - “para ver se pode haver um aumento de as pessoas que vêm para a cidade e como se posicionar adequadamente para isso”, disse um segundo alto funcionário do governo.

O governo Biden diz que o governo incentiva a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que está preparado para a possibilidade de que tais eventos possam se transformar em violência ou atrair pessoas com a intenção de perpetrar atos de violência contra os manifestantes. “Nós exaltamos a Primeira Emenda, mas temos o desafio de tentar evitar que tais atividades se tornem violentas, seja porque os próprios manifestantes buscam a violência ou porque há protestos em contrário”.

Colin Clarke, pesquisador sênior da consultoria de segurança do Grupo Soufan, disse que o governo Biden estava correto em suas conclusões sobre o que mudar para proteger melhor a capital e o resto do país - incluindo o reconhecimento da ameaça representada por extremistas domésticos.

“A maior mudança entre o governo Trump e o governo Biden é que o governo Biden realmente reconheceu que existe terrorismo de extrema direita e contratou pessoas que conhecem o assunto”, disse Clarke.

“Se você olhar para a análise forense de todas as coisas que deram errado naquele dia, é certo focar na parte de compartilhamento de informações, e essa é uma das estratégias mais importantes para evitar que isso se repita.” Depois de 6 de janeiro, disse Clarke, ele temia que uma violência "muito pior" ocorresse em 2021 e ficou surpreso quando isso não aconteceu.

Funcionários do governo Biden disseram que realizaram exercícios de mesa e simulações - um em maio e outro no final de setembro - destinados a testar a capacidade das autoridades federais, estaduais e locais de responder com eficácia às crises na região da capital.

Nas duas décadas que se seguiram ao 11 de setembro de 2001, tais exercícios e simulações freqüentemente focaram a possibilidade de um ataque terrorista de inspiração internacional. Mas os cenários praticados pelo governo Biden no ano passado, um dos quais envolveu cerca de 80 agências, previam cenários muito mais próximos do que aconteceu em 6 de janeiro.

Em um exercício de maio, um protesto no National Mall se tornou violento e piorou quando a repercussão nas mídias sociais atrairam mais pessoas para o conflito. O cenário de setembro envolveu protestos na Suprema Corte dos Estados Unidos, seguidos de confrontos que se espalharam pela área, cruzando as linhas jurisdicionais de vários órgãos de segurança pública.

O primeiro exercício incluía a ameaça de uma bomba caseira - outro eco de 6 de janeiro. Naquele dia, uma pessoa não identificada plantou bombas caseiras nas sedes nacionais do Partido Democrata e Republicano. Os investigadores do FBI ainda estão tentando identificar e prender o suposto homem-bomba.

O segundo esforço, conduzido neste outono em McLean, Virgínia, foi um exercício de realidade virtual que se estendeu por uma semana em que os confrontos fora da Suprema Corte se espalharam para outras cidades, exigindo que diferentes agências se comunicassem rapidamente e respondessem com eficácia para conter a violência.

Agindo fora de Washington

Pessoas que participaram das simulações dizem que o governo Biden tirou uma série de lições das simulações: entre elas, que as agências precisam melhorar sua tecnologia de comunicação para lidar com eventos que mudam rapidamente e que é crucial ter uma estrutura de comando unificada para gerenciar as respostas a grandes incidentes.

Especialistas em segurança dentro e fora do governo disseram que uma preocupação do governo é que, apesar de todos os esforços para melhorar a segurança na capital do país, o próximo ataque violento pode ocorrer em outro lugar.

Clarke, o pesquisador de segurança, disse que organizações como os Proud Boys e Oath Keepers estão bem cientes de que agora são objeto de intensa investigação do FBI desde 6 de janeiro.

“Acho que estamos muito mais preocupados com o ecossistema de extrema direita produzindo o próximo Timothy McVeigh”, disse ele, referindo-se ao ex-soldado e guarda de segurança responsável pelo atentado a bomba em um prédio federal em Oklahoma City, em 1995, que matou 168 pessoas . "Tipos de lobos solitários, que podem estar esperando pela oportunidade de agir."