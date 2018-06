EUA tentam retomar negociação no Oriente Médio

Os palestinos m que Israel está comprometido em libertar prisioneiros quando as negociações começaram em meados do ano passado. Israel afirma que os palestinos não estão negociando de boa fé e quer garantias de que se comprometerão em estender as negociações para além do prazo final em abril ante de liberar os prisioneiros.

As autoridades israelenses e palestinas afirmaram que estavam em contato com mediadores americanos, neste sábado, para tentar encontrar uma maneira de estender as negociações. O Secretário de Estado, John Kerry, que está em Paris, também estava planejando voltar à região. Fonte: Associated Press.