EUA: tiroteio deixa três mortos em fábrica na Califórnia Pelo menos três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em um tiroteio em uma indústria de alimentos na cidade de Fresno, no Estado da Califórnia (EUA), reportou a Fox News. A violência ocorreu dentro da fábrica Apple Valley Farms Inc., e mais detalhes sobre o incidente estão sob investigação policial. O suposto atirador, Lawrence Jones, de 42 anos e ex-presidiário, disparou contra a própria cabeça após ter atirado nos colegas e morreu mais tarde um hospital de Fresno, disse a polícia. O incidente ocorreu pouco depois das 8h da manhã e os motivos do ataque são desconhecidos, disse Jerry Dyer, chefe de polícia de Fresno.