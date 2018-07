EUA: tornados matam três pessoas em Indiana Múltiplos tornados atingiram o sul do Estado de Indiana e o norte do Kentucky no final da tarde desta sexta-feira, levando destruição ao Meio-Oeste dos Estados Unidos e matando pelo menos três pessoas. Estações locais de televisão reportaram um número maior de mortes, ainda não confirmadas pelas autoridades. Segundo o Serviço Nacional do Clima, em Indianápolis, a região mais atingida fica na divisa entre os dois estados, nas cidades de Marysville e Henriville, Indiana, e no condado de Clarke, no Kentucky. Segundo informações da Associated Press, três mortes foram confirmadas pelo Departamento de Segurança Interna de Indiana.