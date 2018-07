EUA transmitem o controle de sua maior base no Iraque Dentro do palácio construído por Saddam Hussein, generais dos EUA articularam o curso da guerra do Iraque, ao mesmo tempo em que, do lado de fora do edifício, militares perdiam suas bolas de golfe nos lagos artificiais. Desde que a 3.ª Divisão de Infantaria conquistou o complexo próximo ao aeroporto de Bagdá, há quase nove anos, o local tornou-se o maior símbolo da ocupação americana. Ontem, o controle da base foi entregue aos iraquianos.