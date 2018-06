EUA: trem descarrila e mata duas jovens em Maryland Um trem de carga que transportava carvão descarrilou na noite de segunda-feira perto da cidade de Ellicott, no Estado de Maryland (EUA), matando duas jovens universitárias, de acordo com relatos da mídia e da polícia locais. Vinte e um vagões do comboio de 81 descarrilaram, informou o diário Baltimore Sun. Vários dos vagões que descarrilaram caíram da ponte e esmagaram automóveis que estavam estacionados em um terreno sob a ponte.