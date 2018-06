EUA: Trump volta a defender fim da cidadania para filhos de imigrantes ilegais O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump voltou a criticar ontem imigrantes que vivem ilegalmente no país em discurso realizado em Mobile, no Estado norte-americano do Alabama, atraindo aplausos do público ao repetir sua promessa de construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Trump reiterou também a sua intenção de acabar com cidadania compulsória para filhos de imigrantes que vivem no país ilegalmente.