EUA: Ucrânia pode precisar de empréstimo emergencial

Os EUA planejam completar um resgate do FMI para o governo pró-ocidental na Ucrânia com o seu próprio pacote de financiamento. A Câmara dos Representantes dos EUA deve aprovar ainda hoje um pacote de ajuda para a Ucrânia, que inclui US$ 1 bilhão em garantias de empréstimos.

"A Ucrânia poderia precisar de uma ponte, de um pacote de assistência de curto prazo como um meio para chegar a um acordo maior com o FMI", afirmou Daleep Singh, vice-secretário assistente do Tesouro para a Europa e Eurásia, à Comissão de Relações Exteriores da Câmara. "Nós não sabemos ainda se essa flexibilidade será necessária, mas é uma boa ideia tê-la", afirmou.

Os comentários marcam a primeira vez que a administração Obama reconheceu publicamente a possibilidade de um empréstimo do FMI no curto prazo para a Ucrânia, uma possível estratégia de resgate que as nações europeias têm discutido. Os EUA é o maior membro e mais poderoso do FMI, tornando seus pontos de vista críticos para os planos mais amplos de resgate do Fundo.

A economia da Ucrânia está a alguns meses de um calote, depois de anos de má gestão. A crise política do país, o que gerou um conflito entre a Rússia e o Ocidente, está acelerando a deterioração da economia. Fonte: Dow Jones Newswires.