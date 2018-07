EUA usam brecha legal para ter acesso a e-mails do WikiLeaks

O governo dos Estados Unidos valeu-se de uma polêmica lei para violar o segredo de correspondências eletrônicas de supostos colaboradores do WikiLeaks, organização que divulga informações secretas na internet.

Segundo o Wall Street Journal, os provedores de e-mail Google e Sonic.net foram pressionados a fornecer informações da conta de Jacob Appelbaum, pesquisador do Departamento de Computação da Universidade de Washington, e de outros dois colaboradores do WikiLeaks este ano.

A iniciativa foi tomada pelo Departamento de Justiça dos EUA. No ano passado, depois do vazamento pelo WikiLeaks de documentos confidenciais sobre a guerra no Afeganistão e de vários telegramas diplomáticos dos EUA, o procurador-geral do país, Eric Holder, afirmou ter sido aberta uma "ativa investigação criminal". No caso de Appelbaum, o governo mostrou-se interessado no acesso aos endereços eletrônicos das pessoas com quem ele se correspondera nos últimos dois anos.

Para violar o sigilo, o governo utilizou a Lei de Privacidade de Comunicações Eletrônicas, que obriga os provedores de e-mail a abrir as contas de Appelbaum, de Rop Gonggrijp, editor do WikiLeaks, e de Birgitta Jónsdóttie, parlamentar da Islândia. Aprovada em 1986, a lei é anterior à internet e considerada ultrapassada até mesmo pelo seu autor, o senador Patrick Leary, que apresentou recentemente um projeto para sua atualização.

Os termos da lei permitem derrubar sigilos de correspondência eletrônica - os mesmos protegidos em cartas comuns -, especialmente em casos vinculados à segurança nacional. Os envolvidos não são notificados da ação. Em dezembro, uma corte de apelação considerou que o pedido do governo de acesso a 27 mil e-mails era uma violação da Constituição americana.

No início do ano, o Twitter contestou na Justiça uma ordem para abrir as contas de colaboradores do WikiLeaks, entre eles Appelbaum. A rede de microblogs perdeu a causa, mas conseguiu o direito de informar seus clientes sobre a violação de privacidade.

Lançado em 2006 pelo australiano Julian Assange, o WikiLeaks passou a ser um problema para os EUA no ano passado, quando informações secretas do governo americano vieram à tona em sua página na internet. A primeira, exibida em abril de 2010, mostrava imagens do ataque de soldados americanos em um helicóptero Apache contra civis em Bagdá, ocorrido três anos antes. Em julho, o WikiLeaks divulgou os "Diários da Guerra do Afeganistão", cerca de 77 mil documentos secretos, e, em outubro, mais 400 mil sobre a guerra do Iraque. No mês seguinte, o WikiLeaks causou constrangimento para os EUA ao divulgar cerca de 250 mil telegramas diplomáticos do país.