EUA vão analisar proposta síria sobre armas químicas

O conselheiro alertou, no entanto, que Assad dificilmente aceitará a proposta russa, já que ele vêm negando há anos que possui armas químicas. Mesmo assim, os comentários do representante do governo norte-americano sugerem que pode haver uma maneira de se evitar o ataque à Síria.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Jay Carney, disse que a proposta para que a Síria entregue suas armas químicas surgiu apenas em função dos temores que um ataque liderado pelos EUA. "Eu acho que isso é uma reação explícita à ameaça de retaliação", comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.