EUA vão doar 60 milhões de doses da Oxford/AstraZeneca nos próximos meses

WASHINGTON - Os Estados Unidos anunciaram que vão doar todo o seu estoque de vacinas da Oxford/AstraZeneca assim que o imunizante contra o coronavírus for aprovado nas análises de segurança federais, afirmou a Casa Branca. Segundo o governo, são estimadas 60 milhões de doses para exportação nos próximos meses, mas não foi imediatamente revelado quantas doses estão prontas para serem enviadas, ou para quais países elas irão.

Leia Também Falta de oxigênio leva hospitais da Índia ao colapso; EUA e Europa enviam ajuda

A medida supera a ação do governo Biden no mês passado para compartilhar cerca de 4 milhões de doses da vacina com o México e o Canadá. A vacina Oxford/AstraZeneca é amplamente utilizada em todo o mundo, mas ainda não foi autorizada pela agência reguladora americana (FDA, na sigla em inglês).

"Dado o forte portfólio de vacinas que os Estados Unidos já possuem e que foram autorizadas pelo FDA, e dado que a vacina AstraZeneca não está autorizada para uso nos Estados Unidos, não precisamos usar a vacina AstraZeneca aqui durante os próximos meses", disse o coordenador da covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients. "Portanto, os Estados Unidos estão procurando opções para compartilhar as doses da AstraZeneca com outros países à medida que forem disponibilizadas", declarou Zients.

O presidente americano, Joe Biden, prometeu ajuda emergencial à Índia nesta segunda-feira para lidar com a onda de covid-19 durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi, informaram os dois governos. Em um ponto não mencionado pela Casa Branca, porta-vozes indianos notaram que Modi pediu a Biden para moderar os requisitos de propriedade intelectual para vacinas covid-19.

Controle

Na Índia, o governo ordenou que Twitter, Facebook e Instagram bloqueiem cerca de 100 postagens que criticam sua forma de lidar com a explosão da covid-19 no país. A medida gerou acusações de censura na democracia mais populosa do mundo.

As autoridades disseram que a determinação foi projetada para lidar com o que chamou de tentativas de espalhar desinformação relacionada ao coronavírus e criar pânico ao postar imagens de cadáveres fora do contexto. O Twitter, que recebeu muitos dos pedidos de remoção, bloqueou as postagens na Índia, embora elas permanecessem visíveis fora do país.

A crise da covid-19 na Índia segue preocupando o restante do mundo. O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, se comprometeu a ajudar o país, ex-colônia britânica. Em entrevista à Sky News, ele afirmou que vai enviar ao compressores e ventiladores de oxigênio à nação asiática.

"A pressão sobre os hospitais na Índia está ficando insuportável e vamos fazer nossa parte para garantir que nossos amigos na Índia recebam todo o apoio que puderem", declarou. "Se necessário, colocaremos aviões militares juntos ou fretaremos outros aviões. Faremos tudo o que pudermos para aliviar o sofrimento deles."

Para o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a situação na Índia é "além de partir o coração". De acordo com ele, a OMS está enviando ajuda extra e suprimentos para ajudar a combater o novo surto catastrófico do país.