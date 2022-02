EUA vão enviar 3 mil soldados adicionais à Polônia 'nos próximos dias'

WASHINGTON - Os Estados Unidos decidiram enviar 3 mil soldados adicionais à Polônia para "tranquilizar os aliados da Otan", em um momento em que Washington teme uma invasão militar russa à Ucrânia, anunciou um alto funcionário do Pentágono.

Os 3 mil soldados da base de Fort Bragg, na Carolina do Norte, tinham sido colocados de prontidão no fim de janeiro a pedido do presidente americano Joe Biden. Eles vão partir "nos próximos dias" e devem chegar à Polônia "no começo da próxima semana", destacou o funcionário, que pediu para ter a identidade preservada.

Uma invasão russa à Ucrânia poderia "ocorrer a qualquer momento", inclusive antes do fim dos Jogos Olímpicos de Pequim, previsto para 20 de fevereiro, disse nesta sexta-feira, 11, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

"Continuamos vendo sinais de escalada russa, inclusive a chegada de novas forças na fronteira com a Ucrânia", disse Sullivan a jornalistas. No entanto, Washington "não está dizendo" que Putin já tenha tomado a decisão de invadir, acrescentou.

"Uma invasão poderia ocorrer a qualquer momento se Vladimir Putin decidir ordená-la", informou. "Poderia começar durante os Jogos Olímpicos, apesar de que se especula muito que só ocorrerá depois deles."

A Casa Branca destacou nesta sexta-feira que um iminente ataque russo à Ucrânia poderia começar com um "bombardeio aéreo e ataques com mísseis que obviamente matariam civis". E pediu que os cidadãos americanos deixem a Ucrânia "nas próximas 24 a 48 horas"./AFP