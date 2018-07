EUA vão oficializar pedido de extradição de 'El Loco'

Os Estados Unidos formalizarão o pedido de extradição do narcotraficante colombiano Daniel "El Loco" Barrera, informou de Washington o diretor da polícia da Colômbia, general José Roberto León Riaño. Ele disse que Barrera enfrentará acusações em três tribunais norte-americanos por tráfico e lavagem de dinheiro. Dois são em Nova York e outro na Flórida.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou a prisão do "El Loco" na quarta-feira, chamando-o de "último dos grandes chefões". Riaño disse que "a captura é a mais importante dos últimos três anos, porque ele era o ponto de convergência entre as Farc, narcotraficantes e paramilitares".

O general anunciou também a prisão na Venezuela de dois cúmplices de Barrera. Um dos presos é uma mulher, identificada apenas como "Rosario", suposta braço direito do narcotraficante. Outro foi identificado apenas pelo apelido de "Lucho''. Eles também devem ser processados na Venezuela por enriquecimento ilícito. As informações são da Associated Press.