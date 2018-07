EUA vão responder se Irã fechar Estreito de Ormuz

O governo do Irã teria decidido ordenar o fechamento do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, caso as exportações de petróleo do país sejam bloqueadas, segundo o jornal local Khorasan. Recentemente, os EUA implementaram novas sanções contra o banco central do Irã e as exportações de petróleo do país em razão do programa nuclear iraniano. Washington afirma que Teerã está tentando desenvolver armas nucleares, o que o Irã nega. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.