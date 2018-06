EUA verificam autenticidade de vídeo de decapitação

Segundo a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos EUA, Caitlin Hayden, autoridades do governo assistiram ao vídeo. Ela disse que, se a gravação for considerada verdadeira pelo serviço de inteligência, os EUA ficariam "estarrecidos pelo assassinato brutal de um jornalista norte-americano inocente".

Um vídeo postado nesta terça-feira na rede social YouTube supostamente mostra um homem, identificado como o jornalista norte-americano James Wright Foley, sendo decapitado por um militante do Estado Islâmico. O vídeo, intitulado "Uma Mensagem à #América (do #Estado Islâmico)", já foi removido do YouTube. Fonte: Associated Press.