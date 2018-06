EUA: viagem de Barack Obama para Índia será interrompida antes do previsto

De acordo com fontes próximas ao itinerário do presidente norte-americano, ele partirá após uma reunião na prefeitura em Délhi, na terça-feira de manhã. A previsão inicial era de saída somente na terça-feira a noite, após uma visita ao Taj Mahal com a primeira dama Michelle Obama. A visita à Índia inicia na manhã de domingo.

Segundo autoridades dos Estados Unidos, a visita é uma tentativa do governo de aprofundar a aliança com a Índia para futuros acordos. A viagem de Barack Obama foi um convite para as comemorações do Dia da República. Na segunda-feira, ele deve se sentar juntos a líderes indianos em um desfile militar, tornando-se o primeiro presidente norte-americano a participar das celebrações.

A visita ocorre somente quatro meses depois do encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi, em Washington. Fonte: Dow Jones Newswires