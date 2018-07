EUA viam trama contra Lugo, diz WikiLeaks Desde 2009, os EUA trabalhavam com o cenário de um possível golpe contra Fernando Lugo, segundo mensagem enviada pela embaixada americana em Assunção e divulgada pelo site WikiLeaks em agosto do ano passado. "Persistem rumores de que (o ex-general Lino) Oviedo, hoje eleito senador, e o desacreditado ex-presidente Nicanor Duarte trabalham juntos para assumir o poder por vias (quase) legais caso Lugo caia", diz o telegrama. O objetivo dos dois seria aproveitar um erro de Lugo que resultasse na quebra da aliança política no Congresso e num processo de impeachment.