EUA: vigia acusado de matar adolescente negro é preso O guarda voluntário George Zimmerman, de 28 anos, foi acusado nesta quarta-feira pelo homicídio em segundo grau do adolescente Trayvon Martin, de 17, morto em 26 de fevereiro a tiros no subúrbio de Sanford, perto de Orlando, Estado da Flórida (EUA). A promotora Angela Corey disse que Zimmerman está detido mas não revelou o local da detenção para a segurança do acusado. Zimmerman será conduzido a um tribunal em 24 horas, ela disse.