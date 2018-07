EUA violou espaço aéreo do Irã oito vezes em outubro O espaço aéreo iraniano foi violado em oito ocasiões diferentes por aviões dos Estados Unidos em outubro, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ramin Mehmanparast, que afirmou também que queixas oficiais já foram encaminhadas à Organização das Nações Unidas (ONU).